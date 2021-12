Projeto de Juliana Ribeiro recebe Peu Meurray e Lia Chaves

A cantora Juliana Ribeiro comandará no próximo sábado, 29, mais uma noite da temporada de "Amarelo-Verão", no Mercado do Peixe (Rio Vermelho), a partir das 20h30. Para esta apresentação, os convidados serão a cantora e compositora Lia Chaves e o percussionista Peu Meurray, além da escola de samba Unidos de Itapoan. A atração de abertura será uma performance de humor do ator Psit Mota.

Na apresentação do último sábado, 22, Juliana dividiu o palco com os cantores Márcia Short e Edil Pacheco, com a abertura da noite feira pelo rapper Afro-Jhow. O projeto, que teve duas apresentações (estreou dia 15), já foi visto por mais de três mil pessoas e segue com a proposta de ser um evento multi-artístico, sempre explorando diferentes linguagens.

Durante a performance, Juliana Ribeiro apresenta um novo repertório com canções de compositores baianos que fizeram a história da Bahia, como Lazzo Matumbi, Carlinhos Brown, Gilberto Gil, Gerônimo, dentre outros.

Além de canções de outros artistas, a cantora leva aos palcos músicas do seu primeiro álbum solo, Amarelo, como "Batuque na Cozinha", Isto é bom" e "Edith". A obra mistura harmonia entre ritmos como o jongo, o semba, o batuque, MPB, o maxixe e o samba. O público vai poder curtir composições de Roberto Mendes, Tiganá Santana, Arthur Ribeiro e Reginaldo Souza, que foram feitas especialmente para esse disco, além dos maiores sucessos dos seus 10 anos de carreira.

