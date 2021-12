Projeto da Banda Jammil retorna com show gratuito em Salvador

Para Levi Lima, vocalista da banda Jammil, o Humaitá é um lugar "sublime". Não é recente a paixão do grupo pelo ponto turístico. Neste domingo, às 16h, vai acontecer a primeira edição da terceira temporada do projeto Vamos Ver o Pôr-do-Sol, um encontro do grupo com o público soteropolitano, principalmente os moradores da Cidade Baixa.

Com cinco edições, entre setembro deste ano e janeiro de 2018, esta temporada unirá música, gastronomia e cultura, junto à feira Eu, Você e a Praça, com barracas e foodtrucks de empreendedores da cidade.

"Vai ter uma mescla de cultura, gastronomia, arte. E queremos fazer um desfile de moda", afirma Levi.

No mesmo padrão dos encontros anteriores, em formato intimista e acústico, eles prometem levar muitas novidades, bons momentos e alimentam uma grande expectativa para essa nova temporada no local.

"A expectativa dura o ano inteiro. Quando acaba ficamos com saudades e vontade de voltar. Acontece toda aquela transformação na cidade. Vamos trazer músicas novas no repertório e novas temáticas", ele adianta.

No domingo, o Jammil também celebrará a reforma do espaço e a revitalização do patrimônio cultural, aprovado pela prefeitura e com obras previstas para serem iniciadas ainda este ano.

"A gente está na ansiedade para que a obra comece logo e tudo fique mais bonito, restaurado e do jeito que as pessoas merecem", diz Levi.

A banda tem o contato com os moradores da Cidade Baixa como "grande aprendizado e troca". Segundo Levi, eles perceberam que, por meio da arte, eles conseguem "contribuir com o bem-estar social do coletivo".

Outubro

O segundo semestre vai ser bastante movimentado para o grupo. No dia 11 de outubro, eles se apresentam na Bahia Marina, no projeto Marina Prime, que teve o Jammil em 2010 e 2012.

"Tudo que é próximo à natureza e que tem essa verdade da nossa cidade litorânea a gente gosta. Nos sentimos parte do projeto, resolvemos participar e vai ser maravilhoso", reitera.

A volta do projeto se dará com uma temporada de quatro edições, que vão até dezembro. O evento vai reunir música, gastronomia e arte nas vésperas dos feriados, sempre às 19h.

A banda vai inaugurar a primeira edição, junto ao DJ Alexandre Schnitman.

Lançamento

O novo sucesso do grupo é a canção Navegando a Vida, lançada nas plataformas digitais em julho deste ano. A canção de trabalho faz parte das inéditas que compõem o novo EP da banda, ainda não nomeado e com previsão de lançamento "para o verão".

A maioria das composições presentes no trabalho, que está em processo de produção, foi composta por Levi Lima e pelos amigos Rúben Tavares e Fabinho Alcântara, em um casa de praia que alugaram para fazerem o novo repertório.

"Esse EP vai ter muito do que fizemos na casa reunidos, junto a músicas que não eram tão novas, mas que estavam guardadas", conta.

Sobre as conquistas do grupo, o vocalistas afirma ser resultado de um processo de entrega e aprendizado.

"Quanto mais esforço e entrega pela arte, mais você consegue tocar os corações das pessoas2", acredita.

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

Domingo tem estreia da terceira temporada na Ponta do Humaitá! Vamos ver o pôr do sol junto com a Banda Jammil? 16 horas, galera! Não se atrasem ⏰ A post shared by Jammil (@bandajammil) on Sep 8, 2017 at 3:13pm PDT

