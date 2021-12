Projeto Culinária Musical homenageia o samba neste domingo

A Casa do Benin recebe neste domingo, 8, a penúltima edição do projeto Culinária Musical, comandado pelo afrochef Jorge Washington, que vai homenagear o samba. A trilha sonora fica por conta do Grupo Quinteto, com as participações especiais de Juliana Ribeiro, Raimundo Lima e Samba Ohana. Já o cardápio terá sarapatel e maxixada de carne seca. A entrada custa R$ 20 e os pratos são vendidos a R$ 30 e R$ 15.

O grupo Quinteto já é parceiro do projeto, vem acompanhando o afrochef desde as primeiras edições e vai presentear o público com o melhor do samba.

Para encantar ainda mais, as mulheres do Samba Ohana, vai trazer um repertório inovador, mesclando o samba tradicional com os variados estilos musicais. Com álbum recém lançado em novembro, o cantor Raimundo Lima Raimundo vai apresentar um repertório eclético. Além de músicas de sua autoria e outras do cancioneiro de Angola - onde reside há duas décadas -, Raimundo canta, principalmente, músicas gravadas anteriormente pelo lendário Tim Maia.

Já a cantora Juliana Ribeiro vai alegrar ainda mais esta edição, com seu repertório que envolve todas as plateias com ritmos como Lundu, Côco, Jongo, Maxixe, Sembas Angolanos, Batuque e, claro, o ancestral Samba-de-Roda.

