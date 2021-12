Projeto com Thiaguinho, Péricles e Chrigor chega a Salvador

Os três ex-vocalistas do Exaltasamba, Thiaguinho, Péricles e Chrigor trazem a Salvador o projeto "A gente faz a Festa", domingo, 3 de abril, às 16h, no Wet´n Wild.

O encontro dos três artistas reviverá momentos do pagode. No repertório, canções como "Telegrama" "Gamei", "Louca Paixão", "Armadilha", "Desliga e Vem", "Cartão Postal", "Eu Me Apaixonei Pela Pessoa Errada", "Ela Entrou na Dança", "Estrela", "Vinhos e Lingeries", "Valeu", "Tá Vendo Aquela Lua", "A Gente Faz a Festa" e "Um Minuto".

Os ingressos custam R$ 45 (pista meia), R$ 70 (front stage) e R$ 100 (camarote) e estão à venda nos balcões de ingressos dos shoppings.

adblock ativo