Projeto Cameratas, da Osba, se apresenta no Museu Geológico

O grupo Quarteto Novo, que integra o Projeto Cameratas, da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), se apresenta na próxima terça-feira, 6, no projeto Terças Musicais. O evento gratuito acorre no Museu Geológico da Bahia (MGB), às 16h30. A senha pode ser retirada na bilheteria do Cinema do Museu, a partir das 15h30.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), o concerto será composto por André Becker, na flauta transversal e Ilza Cruz, no fagote, representando as vozes aguda e grave. Djalma Nascimento comanda o violoncelo e Margareta Cichilova, a viola. A combinação permite que cada instrumento possa ser percebido isoladamente.

O Projeto Cameratas tem o objetivo de proporcionar a apreciação musical e difundir o acesso à música erudita e popular, contribuindo para a formação cidadã dos baianos.

