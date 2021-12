Projeto "Axé na Mesa" volta a Salvador com Banda 5%

O projeto "Axé na Mesa" retorna a Salvador neste sábado, 17, às 15 horas, com apresentação da Banda 5% no Nº1 Futebol Bar, na Bahia Marina. O evento, criado em 2011, já passou por cidades do nordeste e sudeste do país. A ideia é um show descontraído e com repertório eclético. Além da 5%, a Banda RJ2 participa da abertura da festa neste sábado.

