Projeto apresenta show e workshop sobre gaita de boca

O projeto Papo de Gaita realizará sua quinta edição em Salvador com show da banda Zona Harmônica, nesta quinta-feira, 20, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, e um workshop de gaita, no dia 22, na Casa da Música de Itapuã, no Abaeté.

Idealizado pelo gaitista baiano Luiz Rocha, o projeto promove workshows e apresentações do grupo Zona Harmônica, que evidencia a pluralidade da gaita de boca e difunde a cultura do instrumento.

O Papo de Gaita já passou pelas cidades de Lençóis, Vale do Capão, Nazaré das Farinhas, Cachoeira, Valença. O Projeto Circulação Cultural Papo de Gaita é voltado não somente para o público que se interessa pela gaita, mas visa também aproximar o instrumento de públicos mais amplos, difundindo a história do instrumento.

adblock ativo