Projeto Alavontê se despede e agora é "Mudei de Nome"

Já era quase meia noite quando Ricardo Chaves, Magary Lord, Ramon Cruz, Andrezão Simões e Jonga Cunha subiram ao palco do Cerimonial Vila São José, no Cabula, para a última apresentação do projeto Alavontê.

“O carinho do público, essa emoção que a gente viveu como Alavontê vamos seguir vivendo com uma nova cena e um novo momento”, afirma Magary Lord ao fazer o balanço dos cinco anos de existência do grupo.

O músico Andrezão Simões ressalta que a concepção do antigo projeto será mantida. “Nós cinco vamos seguir fazendo tudo o que fazíamos antes, apenas com o outro nome. Todas as festas serão mantidas, vamos seguir nos apresentando no Carnaval de Salvador com o nosso Pranchão (trio criado pelo grupo que permite uma maior proximidade dos foliões). Vamos compor novas músicas e brincar mais ainda”.

Brincadeira e alto-astral era o clima entre os componentes no camarim ontem à noite ao receber o A TARDE. Ricardo Chaves, um dos maiores nomes do axé music, anunciou que era tempo de mudança. “Só temos a agradecer ao Alavontê e ao público que anos acompanhou e nos apoiou. Mas daqui pra frente nada será diferente, a não ser o nome. Segue a mesma alegria, a mesma praça, o mesmo banco, a mesma gente, o mesmo desejo de vida e a mesma atitude de brincar”, destacou o cantor ao anunciar que agora o projeto chama-se ‘Mudei de Nome’.

Anarriê

Nos últimos cinco anos, o projeto Alavontê conquistou um público fiel, que comparece sempre em todas as festas temáticas e no carnaval. Ontem não foi diferente. O Cerimonial Vila São José ficou lotado e o clima da festa deu as boas-vindas aos festejos juninos em Salvador.

Como aconteceu nas edições anteriores, o espaço recebeu decoração temática e barracas de comidas típicas, transformando o cerimonial em um verdadeiro vilarejo de interior.

No repertório, preparado especialmente para a ocasião, sucessos de Luiz Gonzaga, Flávio José, Alceu Valença, Elba Ramalho e diversos artistas da Bahia embalaram o público durante mais de três de show. Na setlist também não faltaram os hits autorais cantados em coro pelos presentes.

Alaveillon

A primeira apresentação do Mudei de Nome será no dia 18 de agosto na festa temática "Alaveillon – O Réveillon do Meio Ano", que tem o objetivo de trazer a energia transformadora que nos move a cada fim de ano e nos motiva a fazer planos para o futuro. A festa, que chega à quinta edição, será realizada no Hotel Convento do Carmo, no Centro Histórico de Salvador.

Música nova

A nova música de trabalho, também chamada “Mudei de Nome”, foi lançada no show e já está disponível em todas as plataformas digitais.

