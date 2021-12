Projeto AfroBalada se apresenta no Cine-Teatro Solar Boa Vista

O Cine-Teatro Solar Boa Vista, localizado no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, receberá neste sábado, 21, o Projeto AfroBalada, que busca fortalecer a música enquanto instrumento político em diversos circuitos culturais da cidade, através de formações musicais e intercâmbios artísticos no palco e ao vivo.

Com inscrições gratuitas, as oficinas estão marcadas para acontecer a partir das 9h, enquanto a apresentação musical acontece às 19h, com ingressos custando R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Com um repertório de canções autorais, a banda Conexão Tambor comanda a noite apresentando o EP Sintonia Baiana, além de outros sucessos da música local. A banda traz como convidada especial a cantora Luci Sá, para trocar experiências através do reggae. Já a abertura, fica por conta do rapper Di Cerqueira, cujo trabalho traz batidas que misturam o trap, o funk carioca, e a percussão baiana.

