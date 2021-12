Projeto AFROBALADA realiza shows e oficinas musicais em Salvador e RMS

Com a proposta de unir os ritmos musicais de influência afro para reafirmar diferentes questões identitárias, a banda Conexão Tambor inicia a turnê do seu projeto AFROBALADA, nesta sexta-feira, 6, no Cine-Teatro Lauro de Freitas.

O projeto ainda passará pelo Cine-Teatro Solar Boa Vista, no próximo dia 21, e Espaço Cultural Alagados, no dia 28, ambos em Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult), além do show de repertório autoral, a banda irá realizar duas oficinas musicais gratuitas, uma de percussão e outra de ritmos afro brasileiros.

No show, a banda Conexão Tambor apresenta um repertório de canções autorais do EP ‘Sintonia Baiana’, além de sucessos que carregam influências do samba-reggae e axé. As letras abordam temáticas sobre antirracismo, direitos das mulheres e consciência de gênero, na perspectiva de luta e valorização de movimentos que buscam a igualdade social.

