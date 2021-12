Programação no Rio Vermelho traz homenagem a Tim Maia

Savannah Lima, ex-vocalista da Banda Feminina Didá, homenageará o cantor Tim Maia no show "Do Leme ao Pontal", no sábado, 21, às 22h, na Casa da Mãe Cultura, no Rio Vermelho, em Salvador. No repertório, grandes sucessos de Tim, como "Primavera" e "Gostava tanto de você". O ingresso custa R$ 10.

Ainda na programação da casa, haverá também um sarau, criado pela cantora e chef Stella Maris, na terça-feira, 17. Mas Stella se apresenta na quinta-feira, 19, às 22h, ao lado dos cantores Pedro Morais e Daniel Velloso, na festa "Samba e Amor". Juntos, vão interpretar canções de Noel Rosa, cartola, Roberto Carlos, Ataúlfo, Djavan, Chico Buarque e outros ícones da música brasileira.

Para quem curte um forró pé-de-serra, pode ir ao local na sexta-feira, 20, para ver a performance da banda Zé de Tonha, que mescla arranjos e paródias com uma pitada de humor e improviso. A entrada custa R$ 10.

