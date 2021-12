Programação musical de Salvador tem samba, rock e MPB

Salvador conta com diversas opções musicais neste final de semana. Quem pretende sair na noite deste sábado, 15, ou no domingo, 16, conta com shows de diversos ritmos musicais, como samba, rock e MPB, dentre outros, em diferentes locais da cidade. Algumas das apresentações são gratuitas.

Hoje, a cantora e compositora Juliana Ribeiro volta com o projeto Amarelo-Verão, no Mercado do Peixe, no bairro do Rio Vermelho, às 20h30. A entrada da festa é franca. No evento, a artista conta ainda com as participações da banda de raggae Adão Negro e e do grupo Barlavento, além do cantor Aloísio Menezes.

Também no Rio Vermelho, o Bailinho da Tropicália, com o grupo Máfia do Dendê, a banda Os Alquimistas, a cantora Josy Lélis e o DJ DJ Roger, é uma opção para quem não pretende passar o sábado dentro de casa. A festa acontece no no Póstudo. Os ingressos custam R$ 15 e R$ 10 (lista).

Mas para aqueles que preferem o samba, uma boa pedida é o show do grupo Raça Negra, que prepara um show especial em Salvador para comemorar os 30 anos de carreira. A apresentação marca também o lançamento do DVD da banda na capital baiana. A festa será realizada no Bahia Café Hall, a partir das 22 horas. Os ingressos custam de R$ 40 (pista)a R$ 140 (camarote open bar).

O público que gosta de rock tem duas opções para hoje. Uma delas é a festa Guns n' Roses X Bon Jovi, um tributo aos grandes nomes do rock com as bandas The Best Guns n' Roses Cover (SP) e Cover Machine (BA), no Groove Bar, na Rua Marques de Leão, na Barra. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 35 e devem ser adquiridos no local.

A outra é a apresentação da banda Red Rock Brasil, que anima a noite no Municipal Lounge Bar, na Pituba, com um repertório repleto de sucessos do pop rock nacional e internacional. Os ingressos custam R$ 20 (feminino) e R$ 40 (masculino).

Para quem já está no clima do Carnaval, tem o ensaio do Ilê Aiyê, que já abriu a temporada e segue esquentando os tambores para o Carnaval. O evento acontece no Centro Cultural Senzala do Barro Preto, no Curuzu, a partir das 22 horas. Os ingressos custam R$ 20 (pista) e R$ 40 (camarote).

Neste domingo, o cantor e compositor Zeca Baleiro apresenta o show de lançamento do seu 9º CD de músicas inéditas, "O Disco do Ano", com as canções "Nada Além" (Frejat e ZB), "Tattoo" (ZB) e "Último Post" (ZB e Lúcia Santos), dentre outras. A festa acontece na Concha Acústica, às 19h. Os ingressos custam R$ 80.

