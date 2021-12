Programação gratuita movimenta centro de cultura em Feira de Santana

O aniversário de 27 anos do Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira de Santana, vai ser comemorado com muita música. No dia 14 de setembro, a 'Ocupação Artística Jerimum Cultural' vai apresentar uma extensa programação para os feirenses.

Com início a partir das 10h, o evento terá entrada gratuita. Os participantes contarão com oficinas criativas, shows musicais, apresentações de circo, além de prestação de serviços à comunidade.

Nas oficinas gratuitas, o público terá contato com duas modalidades de arte urbana - grafitti e pulverografia – e oficina de turbante, além das aulas abertas de swing baiano, dança de salão, dança do ventre e dança tribal. O evento trará a apresentação da Cia Cuca de Teatro, para o público infantil.

A programação também contará com o grupo Roça Sound e o cantor Roberto Kuelho, que farão apresentações para encerrar a festa.

