Programação cultural anima Pelourinho até esta quinta-feira

Os ritmos do axé, afro, samba e forró vão agitar os largos do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. A programação cultural, que teve início na sexta-feira, 7, segue até esta quinta-feira, 13. Confira as atrações:

Nesta terça,11, o Ilê Aiyê se apresenta às 20h, no Largo Pedro Archanjo. O objetivo do evento é angariar fundos para a Irmandade do Rosário dos Pretos, que organiza o evento. No mesmo horário, o cantor Gerônimo Santana se apresenta no Largo Tereza Batista, com participações de Dão, cantando músicas de Roberto Carlos, e Edu Casanova. Já no Largo Quincas Berro D’Água, o responsável por animar a noite é o “Cultura Conectada”, projeto de Ensaios do Conexão Negra que ocorre às 20h.

Na quarta, 12, o Largo Tereza Batista recebe o Festival de Canto Popular, organizado por Ana Paula Albuquerque, que traz o tema “Ô de Casa, Ô de Fora – Uma cantata ao Nordeste”. O evento começa às 20h, com ingressos a R$ 20 e R$ 10.

Na quinta, 13, o movimento no Largo Tereza Batista fica por conta de mais uma edição da Oficina de Capoeira Angola, com Mestre Raimundo Noronha, às 16h. A partir de 17h, quem estiver no Largo Pedro Archanjo, vai poder conferir a Noite Musical Grupo Topázio, com entrada gratuita. A animação continua no Largo Tereza Batista, a partir das 20h, com o show “Axé Forever”, que reúne os cantores Robson Moraes, Zé Paulo e Zé Honório. O sanfoneiro Cicinho de Assis fecha a programação do dia recebendo convidados no Largo Quincas Berro D’Água para o Tributo a Luiz Gonzaga – Eterno Rei do Baião. O espetáculo começa às 20h.

