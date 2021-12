Programação completa do Festival Radioca é divulgada

A programação da primeira edição do Festival Radioca, que acontece nos dias 1 e 2 de agosto, às 16h, no Trapiche Barnabé, no Comércio, foi divulgada no domingo, 28. Bandas baianas em ascensão, como IFÁ Afrobeat e Pirombeira, e artistas com reconhecimento nacional, como Apanhador Só (RS), Cidadão Instigado (CE) e o cantor pernambucano Siba, figuram entre as atrações. O valor dos ingressos e o início das vendas ainda não foram divulgados.

O evento possui a curadoria de músicos da cena baiana, como Ronei Jorge (Ladrões de Bicicleta e Tropical Selvagem), Robertinho Barreto (Ex-Lampirônicos e integrante do BaianaSystem), além do jornalista e DJ Luciano Matos, que também realiza uma festa mensal, o Baile Esquema Novo. Os três apresentam o programa semanal que dá nome ao festival, aos domingos na Rádio Educadora.

No primeiro dia, um sábado, as bandas Apanhador Só, Cidadão Instigado e os grupos IFÁ Afrobeat e Pirombeira se apresentam. No domingo, o cantor pernambucano Siba, Anelis Assumpção (SP), Mulheres que dizem Sim (RJ) e o grupo de rap, OQuadro, sobem ao palco no segundo e último dia do festival. Uma Feira do Vinil e food trucks também integram as atrações do evento.

A coordenação geral e a produção ficam por conta de Carol Morena, DJ e produtora com atuação em Salvador e João Pessoa. Segundo ela, "o 1º Festival Radioca é um intermediário fundamental para promover um encontro entre artistas e público, com uma curadoria cuidadosa e alcance de público e mídia significativos", afirmou. O público diário esperado pela organização do evento é de 2 mil pessoas por dia.

Nos últimos dez anos, ocorreram vários festivais em Salvador, alguns com atrações nacionais e até internacionais. Contudo, parte desses eventos não conseguiram ter continuidade. Esse é um dos desafios do Festival Radioca, que "chega chegando" no cenário soteropolitano com a proposta de fazer parte do calendário cultural da cidade.

De acordo com Carol, "garantir sua periodicidade anual é muito importante para que entendam o evento como ele se pretende: uma vitrine segura, preocupada com uma boa estrutura e força de mídia para este cenário de novos e bons artistas, fortalecendo as bandas e também o mercado" completa. Os shows do festival serão transmitidos na internet e na Rádio Educadora.

Saiba mais sobre o artistas:

Siba - Ex-integrante da banda pernambucana Mestre Ambrósio, que fez parte do contexto do mangue beat, Siba é um dos artistas mais respeitados da nova geração da música brasileira. Com trajetória desde os anos 1990, ele possui quatro álbuns. Neste ano, lançou o disco "De Baile Solto", segundo álbum solo sem a banda A Fuloresta, que será apresentado no festival.

Apanhador Só - A banda passou por mudanças na formação (saída do baterista Martin e entrada de André Zinelli) e na sonoridade, após o lançamento do álbum "Antes que Tu Conte Outra". A última vez que o grupo esteve em Salvador foi em 2011, quando apresentou o show Acústico Sucateiro, no Pelourinho, e o primeiro disco homônimo, no Portela Café, no Rio Vermelho. O Apanhador Só faz um indie rock experimental com leves toques de gêneros da música brasileira.

Cidadão Instigado Liderado por Fernando Catatau, guitarrista e produtor, o grupo cearense apresenta o novo disco, intitulado Fortaleza. O trabalho faz referência às origens da banda, as referências, as histórias vividas e as "mini-fortalezas" do ser humano. O grupo é um dos mais respeitados da cena do rock brasileiro e os seus integrantes participam de trabalhos com vários artistas da música nacional.

IFÁ Afrobeat - Uma das precursoras do afrobeat na Bahia, a banda tem realizado shows lotados em casas no Rio Vermelho, misturando o gênero africano com o dub, reggae, funk e ijexá. A IFÁ faz parte do movimento mundial de redescoberta e ressignificação do afrobeat. Em 2015, recebeu o prêmio de revelação no Prêmio Caymmi, de música baiana.

Anelis Assumpção - A cantora paulista apresenta o show do disco "Anelis Assumpção e os Amigos Imaginários", segundo de sua carreira. Filha do cantor Itamar Assumpção, com quem iniciou a trajetória na música - ao fazer backing vocal na banda do pai -, Anelis mistura dub, reggae, rap e samba e já ganhou diversos prêmios. O álbum da artista fez parte da lista dos melhores discos e músicas da revista Rolling Stone Brasil.

Mulheres Q Dizem Sim - A banda, surgida nos anos 1990, retorna para encontro especial dos músicos Pedro Sá, Palito, Maurício Pacheco e Domenico Lancelotti, que se conheceram no colégio e formaram uma banda que influenciou uma geração de artistas ao misturar o rock com o samba e a marchinha. Os integrantes se apresentam com roupas femininas e exaltam o clima de carnaval.

Pirombeira - O grupo baiano ficou conhecido ao realizar o show quinzenal "Som de Zilda", na Estrada de São Lázaro, em Salvador, durante muitos anos. Com a proibição da realização do evento pela prefeitura, a banda passou a buscar novas casas e tem realizado shows em diferentes espaços da cidade apresentando uma mistura de jazz, samba de roda, baião, frevo e xote.

OQuadro - A banda de Ilhéus, zona sul da Bahia, faz um rap mesclado com outros gêneros musicais, como o reggae, o samba e o dub. O grupo tem recebido convites para shows no exterior. O último deles foi para tocar no festival Roskilde 2015, que acontece entre 27 de junho e 4 de julho, na Dinamarca.

