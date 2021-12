Programa Conversa Brasileira recebe Odair José na A TARDE FM

O músico Odair José é o convidado do programa Conversa Brasileira deste domingo, 9, na A TARDE FM, às 21h. O ouvinte pode conferir a atração através do site ou aplicativo, que está disponível tanto para Android, quanto para iOS.

Com um papo descontraído, o jornalista Antônio Pitta comanda o programa e conversa com Odair, sobre música, Brasil e cultura. Além da participação na A TARDE FM, Odair realizará shows em Salvador nos dias 14 e 15 de setembro, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e já estão à venda na bilheteria do local e através do site Ingresso Rápido.

adblock ativo