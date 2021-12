Professor Doidão & Os Aloprados: rock de gente madura

Dizem que rock é coisa de adolescente espinhudo. Mentira. Hoje, o rock é o novo jazz. Coisa de homens feitos, que já curtiram na juventude e, agora, dinheiro no bolso, vida estável, refazem suas coleções com relançamentos remasterizados de clássicos em edições de luxo.

Os jovens? Hipsters de bigode curtem a "nova MPB". O resto se esbalda no axénejo. Daí dizer que o rock é o novo jazz.

Só que nem todo roqueiro velho se satisfaz apenas em decorar suas prateleiras. Vejam o senhor Isaac Fiterman.

Por questão de elegância, o colunista não perguntou sua idade (mentira: esqueci mesmo), mas pelo prateado de sua basta cabeleira, ele já passou dos 50. Em 2008, cursando psicologia, ele se intitulou Professor Doidão e formou a banda com colegas, Os Aloprados.

Isaac, que é funcionário público, ator e escritor, andou ocupado na época e só no ano passado retomou o projeto. "Minha trajetória é toda ligada à arte. A coisa da música aconteceu na faculdade. Falei: 'tenho umas letras, vamos fazer som'. Dai veio o nome, por que dizem que psicólogo é maluco", conta.

Sonhar e ser feliz

Neto Lobo (A Cacimba) o ajudou no início, musicando algumas letras. "Sempre curti muito o rock nacional: muito Raul, Legião, Ira! Capital Inicial, Roberto do início, Erasmo", lista Isaac.

Há alguns dias, o Professor & Aloprados lançaram com um show no Bar 30 Segundos seu primeiro registro, o EP Quero Reunir os Meus Mundos (ouça no Soundcloud, vale a pena).

No dia 9 eles se apresentam no festival Big Bands, com uma pá de outras bandas legais.

"Música para mim, assim como teatro, é uma terapia. Não tenho ilusões de sucesso, mas sei lá, vamos curtir, ser feliz. Mas vamos sonhar, né? Vai que algo acontece", pensa Isaac.

"Gostaria de dizer que existe muita coisa boa e nova sendo feita, independente da idade de quem faz", garante.

A banda é Isaac Fiterman (voz), Dan Borges (violão), Juliana White (baixo), Eliana (backing), Tony Lopes (bateria) e Felipe Britto (guitarra).

