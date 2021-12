Produtores negociam show dos Rolling Stones em Salvador

Produtores dos Rolling Stones, uma das mais consagradas bandas de rock já conhecidas, estão negociando um show da turnê de "15 on Fire" em Salvador. A notícia circula nos bastidores da música e garante que a Arena Fonte Nova pode estar no roteiro do grupo.

Mick Jagger e banda devem se apresentar entre março e abril do próximo ano. Estão previstos shows em Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

A TARDE falou com a assessoria da Arena Fonte, que preferiu não comentar o assunto.

