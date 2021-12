Produção revela estrutura para show da banda Maroon 5

Com a turnê do disco V, a banda norte­americana Maroon 5 se apresenta pela primeira vez em Salvador neste domingo, 13, em show no Parque de Exposições, na Av. Paralela.

Em entrevista coletiva à imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, 9, no Hotel Sheraton, a produção do evento e órgãos públicos da cidade falaram sobre o plano de ação para o dia do espetáculo.

A apresentação da banda principal começa pontualmente às 20 horas. No entanto, a abertura dos portões para o evento terá horários diferenciados. Para não deixar o público esperando do lado de fora, o que costumeiramente acontece em shows de grande porte, haverá uma pré­ abertura dos portões a partir das 10 horas. Mesmo sem acesso imediato às áreas próximas ao palco, quem decidiu chegar mais cedo para o show terá opções de banheiro e praça de alimentação.

A abertura total dos portões começa às 17 horas. Mais tarde, o grupo norte­americana Dashboard Confessional, escolhida pelo Maroon 5 para todos os seus sete shows no Brasil, faz a abertura do evento, às 19 horas, em apresentação de meia hora. O término de todas as atividades no Parque de Exposição está programado para as 22 horas.



A expectativa da Arte Produções e Time For Fun, produtoras do evento, é que 30 mil pessoas compareçam ao show no domingo. Crianças a partir de 10 anos têm entrada liberada, com a presença dos pais ou de responsáveis com procuração reconhecida. A partir de 14 anos, a entrada é liberada sem acompanhante. Já no Lounge Vip, espaço open bar, a entrada de menores é controlada pela presença dos responsáveis, com pulseira de identificação para evitar o consumo de bebidas alcoólicas.



Para chegar ao local do show, duas entradas serão liberadas - pela Avenida Paralela e pela Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã. Os dois pontos contam com bilheteria e tiragem, espaço reservado para garantir a entrada de pessoas apenas com o convite em mãos e sem o porte de objetos proibidos pela organização [conferir lista abaixo].

Ao todo, duas mil vagas de estacionamento estão disponíveis na parte interna do Parque, pelo valor unitário de R$ 20. A maior parte delas se encontra no acesso por Itapuã. Nos arredores do local, o estacionamento fica proibido na Avenida Paralela, para não impedir o fluxo de carros, nos canteiros centrais e espaços sinalizados. Para quem quer estacionar perto do evento, a Transalvador organiza a Zona Azul, no sentido Aeroporto, com cartela entre R$ 20 e R$ 10.



Em termos de infraestrutura, o evento oferece 30 foodtrucks com comidas e bebidas, mais de 200 Policiais Militares e 500 seguranças particulares, câmeras de segurança distribuídas pelo local, além de reforços da Polícia Civil, 27 médicos, enfermeiros e auxiliares espalhados em três postos de saúde, e, ainda 25 viaturas e oito agentes da Transalvador ajudando na organização dor carros e ônibus. O Juizado de Menores também estará presente no dia do show, visto que boa parte do público esperado é menor de idade.



Para quem prefere acessar o local de táxi, pontos estarão espalhados no entorno do Parque. Na área interna de estacionamento, são oferecidas 30 vagas para ônibus. Outras opções de estacionamento para veículos de grande porte são no Wet'n Wild e no Centro Administrativo da Bahia (CAB), ambos na Avenida Paralela.



Para quem comprou as entradas para o evento pela internet, a troca pelo ingresso físico continua disponvível nos Balcões A TARDE do Shopping Salvador e do Shopping da Bahia (segunda a sexta, no horário de 10h30min às 19h30min. E aos sábados de 9h às 17h). A troca pode ser feita ainda no dia do show, nas bilheterias. Para retirar, são necessários os documentos originais de RG ou CNH, ou cópia frente e verso e o cartão de crédito utilizado na compra.



Para mais informações sobre o evento e a banda principal, confira a matéria de sexta-feira, 11, do Caderno 2+.

