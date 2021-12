Produção divulga valores dos ingressos para Lulu Santos

A produção do show de Lulu Santos divulgou o valor dos ingressos do show que acontece em 12 de setembro em Salvador. As entradas custam R$ 80 (pista-meia), R$ 120 (lounge - meia) e R$ 190 (camarote open bar), e estão à venda nos postos de A TARDE do shoppings da Bahia, Salvador, Salvador Norte, Paralela e Itaigara.

Vale lembrar que a apresentação do cantor será no Museu du Ritmo, e não no Wet´n Wild, conforme havia sido anunciado inicialmente. O horário do show ainda não foi divulgado.

