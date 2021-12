Produção de Maria Gadú cancela show em Praia do Forte

A produção da cantora Maria Gadú cancelou o show que aconteceria neste sábado, 13, na Praia do Forte, no município de Mata de São João. O motivo do cancelamento não foi divulgado.

O show aconteceria no Eco Espaço, com participação da banda Filhos de Jorge e da cantora Thathi, e fazia parte da turnê Mais uma Página, apresentada em Feira de Santana na quinta-feira, 11, e em Camaçari, na sexta, 12.

De acordo com a assessoria do evento, a cantora voltará a se apresentar em Salvador, mas ainda não há previsão de data. As pessoas que compraram os ingressos (R$ 70 pista e R$ 100 camarote) podem reaver o dinheiro nos balcões Ticketmix.

