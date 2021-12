Priscila Tossan do The Voice se apresenta no Pelourinho

Participante da atual edição do programa The Voice Brasil, a cantora carioca Priscila Tossan se apresentará pela primeira vez em Salvador, mais precisamente na praça Tereza Batista, no Pelourinho, nesta sexta-feira, 14, a partir das 21h.

A artista trará no seu repertório interpretações de grandes clássicos da Música Popular Brasileira como “Leaozinho”, “Por causa de você”, “Olhos Coloridos” e muitos outros.

O ingresso para o show custa R$ 30 e pode ser adquirido pelo site da plataforma Sympla ou diretamente no local do evento.

