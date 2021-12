Principais forrozeiros do país lançam CD em homenagem às festas juninas

Para quem ainda não escolheu a trilha sonora das festas juninas deste ano, será lançado nesta terça-feira, 22, a partir das 19 horas, no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Salvador Shopping, o CD "Forró, Festa e São João". O projeto, uma ideia de Flávio José com direção musical de Targino Gondim, traz 29 ícones do forró interpretando 15 canções.

Em Salvador, para o lançamento produzido pelo Grupo Coelho, virão nomes como Adelmário Coelho, Alcimar Monteiro, Flávio Leandro, Nádia Maia, Maciel Melo, Targino Gondim e Trio Nordestino. Em paralelo a projetos individuais, os artistas cederam seu tempo em prol de apresentar a essência do ritmo.

O projeto tem como banda-base o Quinteto Sanfônico do Brasil, formado por Targino Gondim, Gel Barbosa, Marquinhos Café, Sebastian Silva e Rennan Mendes.

"Estou muito feliz com este sonho realizado. Tinha ele há muito tempo, mas sozinho não teria como realizar. Foi uma grande felicidade ter encontrado Targino Gondim e, sobretudo, ter a sua boa vontade. Quero agradecer a ele e a todos os participantes do projeto, que tem o objetivo de enaltecer a grande música nordestina", disse Flávio José.

"Este projeto merece ser abraçado por todas as festas juninas e ser repertório das principais quadrilhas de São João", afirma Gondim.

Magia do São João

O CD mostra a magia das festas de São João, em canções interpretadas por grandes artistas. Concebido, integralmente, por arrasta-pés joaninos, o trabalho tem singulares interpretações de Quinteto Sanfônico e mais um time de grandes forrozeiros: Adelmário Coelho, Alcymar Monteiro, Anastácia, Antônio Barros, Assisão, Cecéu, Chambinho, Elba Ramalho, Flávio José, Flávio Leandro, Fulô de Mandacaru, Genaro, Genival Lacerda, Geraldinho Lins, João Lacerda, Joquinha Gonzaga, Jorge de Altinho, Leonardo de Luna, Maciel Melo, Mayra Barros, Nádia Maia, Nando Cordel, Petrúcio Amorim, Quinteto Sanfônico do Brasil, Raimundinho do Acordeon, Santanna "O Cantador", Targino Gondim, Trio Nordestino e Waldonys.

>> Forrozeiros lançam CD: Forró, Festa e São João / hoje, às 19h / Teatro Eva Herz, Livraria Cultura – Salvador Shopping, Av. Tancredo Neves, 2915, Caminho das Árvores (3505-9050) / Entrada gratuita

