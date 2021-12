Primeiro show da turnê de Caetano e Gil será em Amsterdã

Caetano e Gil farão uma turnê mundial, como arquitetaram poucas vezes em suas carreiras. Embora não anunciadas por suas assessorias, algumas datas são confirmadas no site de Gil. O primeiro show da turnê batizada Dois Amigos, Um Século de Música (referente aos 50 anos de carreira de cada) será em Amsterdã, no próximo dia 25.

Londres os recebe em 1º de julho; Paris em 6 de julho; Madri em 21 de julho; e Lisboa, em 31 de julho. No dia 28 do mesmo mês, uma apresentação marcada para Tel-Aviv, Israel, tem sido alvo de protestos. O músico Roger Waters e associações pró-palestinos pedem que cancelem o show como forma de represália aos ataques israelenses à Faixa de Gaza. Ao jornal O Estado de S. Paulo, Gil afirmou: "Não quero misturar as ações do Estado de Israel com o povo de Israel". Sem datas confirmadas, o Brasil terá shows no segundo semestre.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

