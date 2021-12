Primeiro LP dos Beatles faz 50 anos

Nesta sexta-feira, 22, o lançamento do primeiro álbum dos Beatles, Please Please Me, completa 50 anos. Esse ainda não seria o momento da projeção de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr para uma carreira internacional, o que aconteceu no ano seguinte, mas marca a consolidação do quarteto como uma das principais bandas da Inglaterra naquele momento.

Todo o disco foi gravado em apenas um dia. Uma segunda-feira, 11 de fevereiro de 1963. O jornalista e escritor Bob Spitz conta no livro The Beatles: a Biografia que George Martin, produtor musical dos Beatles, havia marcado uma sessão de gravação de dez horas nos estúdios Abbey Road, em Londres.

A banda havia encerrado, dias antes, a sua primeira grande turnê pelo Reino Unido. Foram seis shows como uma das atrações de abertura para a cantora Helen Shapiro, descrita por Spitz no livro como "a queridinha do Reino Unido" na época. A turnê aconteceu durante um inverno rigoroso. Isso deixou John Lennon resfriado, o que interferia na sua voz.

A intenção de Martin era captar no disco a energia do grupo em suas apresentações no Cavern Club, bar da cidade de Liverpool onde eles começaram a tocar.

O produtor cogitou a possibilidade de realizar a gravação no próprio bar, mas a estrutura no local não permitiria o controle adequado do som.

A opção mais sensata seria mesmo pelo estúdio. Contudo, a instrução para o engenheiro de som responsável pela gravação, Norman Smith, era clara: capturar o som para que soasse como se a banda estivesse tocando no palco.

Gravação - O repertório escolhido por Martin e discutido com o quarteto incluía seis músicas de outros artistas que a banda já tocava nos shows: Anna (Go to Him), Chains, Boys, Baby It's You, A Taste of Honey e Twist and Shout.

Das composições de Lennon/McCartney estavam as quatro que foram lançadas anteriormente em compactos simples (Love Me Do, P.S. I Love You, Please Please Me e Ask Me Why) e quatro inéditas (I Saw Her Standing There, Misery, Do You Want To Know A Secret? e There's A Place).

Spitz conta no livro que todos na sessão de gravação, logo na primeira música, perceberam que a voz de John Lennon estava mais áspera e rascante por causa do resfriado.

Ele estava com um pouco de dificuldade para acompanhar Paul McCartney nos vocais. Contudo a gravação seguiu. Depois de gravar nove das dez canções necessárias naquele dia, Martin e os Beatles foram para a cantina do Abbey Road discutir qual seria a música que fecharia o disco.

Ainda segundo o livro, Smith, o engenheiro de som, sugeriu a canção Twist and Shout. Teoricamente ela era perfeita. Um cover vibrante, que o grupo já tocara nas apresentações do ano anterior, em 1962. O problema era que a música era cantada por John Lennon em uma interpretação defina por Martin como "destruidora de laringes".

Mesmo assim todos aceitaram a sugestão e voltaram para o estúdio sabendo que a voz de John resistiria a apenas uma passagem da música. Portanto, todos os envolvidos teriam que acertar de primeira. John usou as suas últimas forças do dia e fez uma mistura de grito e canto, um som gutural que fez daquela interpretação a definitiva para Twist and Shout.

