Primeiro edição do 'Jau Natural' de 2018 terá shows de Saulo e Cortejo Afro

A primeira edição dos ensaios de Jau Peri, em 2018, já tem data marcada. O evento, batizado de "Jau Natural", acontece no dia 7 de janeiro, no Terminal Naútico, em Salvador, e contará com shows de Saulo e Cortejo Afro.

Para a ocasião, Jau promete um repertório exclusivo, aliando romantismo e muita animação. O mais novo hit do cantor, ‘Com Carinho’, que é uma das apostas musicais para o Carnaval, não ficará de fora. As clássicas ‘Sandália de Couro’, ‘Já É’ e ‘Flores da Favela’ também complementarão a playlist.

Quem fará a abertura da festa é a banda Cortejo Afro, que vai levar para o público releituras de clássicos da MPB e do Pop, além da batida percussiva que vão unir dança, música e artes visuais em um mesmo espetáculo.

Já Saulo promete agitar o público com sucessos da carreira, além da canção ‘Viral’, que gravou em parceria com o anfitrião da festa. Os ingressos estão à venda na sede da AMB e nos Balcões de Ingresso. O primeiro lote custa R$ 60.

