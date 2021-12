Primeiro disco de Candice Fiais tem o blues como essência

Tem discos que são como imagens de seus intérpretes e compositores. É assim que Candice Fiais vê Blues Azuis, seu primeiro álbum solo, que será lançado sábado, 30, às 19 horas, no Teatro Eva Herz (Livraria Cultura). "Ele manifesta minhas influências. É o retrato dessa mistura que tem o blues como tônica principal", explica a baiana, que assina as dez faixas do CD.

Apesar do título que brinca com o gênero musical, não se pode dizer que o álbum é essencialmente de blues. "Quem ouve o disco percebe que ele está ali bem marcante. Mas tem muitas outras coisas, como sopro, country, folk, jazz, que acabam mostrando essa relação musical com o blues, de forma bastante diversificada", diz a cantora de 28 anos.

Blues Azuis é o resultado de um trabalho que começou em 2011, quando Candice Fiais investiu na carreira solo, depois da Anacê, banda de rock que fundou aos 15 anos. "Esse tempo de produção foi bom porque o CD ficou exatamente do jeito que eu queria, com a calma necessária pra ficar tudo perfeito".

Letras e melodias já estavam prontas em 2013. De lá para cá, começaram a ganhar arranjos do experiente Jorge Solovera, que também é responsável pela direção musical do disco.

"Solovera entendeu o que eu gostava de forma muito rápida, natural, e sintonizou com a minha frequência muito bem. Conseguiu incorporar um espírito que eu queria nas minhas composições, colocou isso nos arranjos".

Repertórios

De Verdade foi o primeiro single do disco, tendo como marca um dueto de gaita e slide guitar com Icaro Britto, com quem Candice assina Que Seja, única faixa composta em parceria.

Já Plano Perfeito é um jazz big band, com as participações de músicos como João Teoria, Kiko Souza, Matias Traut e Ito Bispo, nos naipes, Victor Brasil, na bateria, Giroux Wanziler, no baixo acústico, e Solovera, nas guitarras.

No processo criativo da artista algumas músicas nascem primeiro em outros idiomas e depois ganham versões em português. Foi assim com Aqui (Don't Ever Leave), que preserva um trecho da composição em inglês e tem participações de Bruno Aranha no piano e Victor Brasil na bateria. Já Tão Bem foi composta em francês.

"Quando eu paro pra compor, dou a maior importância à questão da musicalidade, dos fonemas, pra ficar harmonioso. Ao optar por fazer uma letra também em português eu penso em poder alcançar mais as pessoas, que elas possam cantarolar nos shows. Em francês, por exemplo, poderia passar despercebida".

Blues Azuis está disponível em plataformas digitais como Deezer, Rdio, Spotify, e também pode ser comprado no iTunes e na Amazon. O disco físico pode ser adquirido na Livraria Cultura, no Salvador Shopping, por R$ 32,90.

