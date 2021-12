Primavera Beatles: edição de Setembro termina nesta terça

O Projeto Primavera Beatles, que ocorreu durante o mês de setembro com apresentações de bandas locais fazendo releituras de canções dos Beatles, termina nesta terça, 24, com show de The Rice of Party. O evento é gratuito e acontece às 20h, na Companhia da Pizza (Rio Vermelho).

The Rice of Party reviverá a fase inicial do Quarteto de Liverpool na Alemanha, quando os rapazes britânicos faziam covers de Barrett Strong, Chuck Berry e Little Richard. A noite terá também apresentações das bandas Cadillac e Calangazo, e da cantora Jesse Moroe, com as Garotas de Liverpool.

O encerramento da Primavera Beatles marca ainda a edição número 100 do Beatles Social Club (BSC), que reúne beatlemaníacos sempre na última terça de cada mês, há nove anos em Salvador.

>The Rice of Party é recente na cena rocker de Salvador e tem como proposta tocar rock antigo ou retrô com uma pegada contemporânea, carregando as guitarras com mais peso e distorção. A banda é formada por Helly (voz principal, guitarra), Giorgio Sérvius (guitarra, backing vocals), Léo (baixo, backing vocals) e Teteu (bateria, backing vocals).

Exposição

Como parte da programação da Primavera Beatles, o empresário Antonio Portela, idealizador do BSC junto com Victor Monteiro, promove durante todo o mês uma exposição com artigos pessoais relacionados aos Beatles. Entre memorabílias, vinis e posters, os fãs da banda britânica podem conferir até o final de setembro ingressos de shows e um memorial dos nove anos de atividades do Beatles Social Club.

