Prévia de nova canção de Psy supera 1 milhão de acessos

"Hangover", a nova canção do cantor sul-coreano Psy, já é um sucesso antes mesmo de ser lançada oficialmente neste domingo (8): uma prévia de apenas 10 segundos do videoclipe da música superou neste domingo mais de um milhão de visualizações.

O fragmento da canção do autor de "Gangnam Style" foi exibida na sexta-feira (6) no programa "Jimmy Kimmel Live: Game Night", da rede de televisão americana "ABC", e hoje alcançava mais de 1,2 milhão de visitas no YouTube.

O rapper Snoop Dogg, que produziu o videoclipe, faz uma participação na canção. O vídeo completo será apresentado hoje pela mesma emissora e a música será disponibilizada a partir de segunda-feira no iTunes em todo o mundo.





Calvin Broadus, conhecido por seu nome artístico Snoop Dogg, rebatizado Snoop Lion, entre outros pseudônimos, já produziu um remix em inglês da canção The Boys, do grupo de meninas sul-coreanas Girls' Generation, e não esconde seu interesse pelo gênero K-pop, ou pop coreano.

Psy alcançou a fama fora de seu país após bater o recorde histórico de visitas no YouTube com "Gangnam Style", que hoje acumula 2,2 milhões de cliques.

O cantor sul-coreano não teve tanto êxito com seu segundo single, "Gentleman", canção que, no entanto, tem o nada desprezível número de 689 milhões de reproduções.

