Prêmio Multishow é criticado pelos internautas

O Prêmio Multishow, que aconteceu na noite de terça-feira, 3, gerou polêmica entre os internautas. Em sua 20ª edição, o evento foi apresentado pela mesma dupla do ano passado, Ivete Sangalo e Paulo Gustavo. A cerimônia teve críticas nas redes sociais e entre jornalistas do meio, inclusive aos apresentadores, pelo uso de grande número de palavras chulas e texto prolixo.

Falhas técnicas de som na plateia e a demora para a montagem do palco da última atração foram itens comentados. "A platéia que parecia um velório", comentou um internauta no Facebook, criticando a postura do público, que permaneceu grande parte da noite em silêncio, sem aplaudir as apresentações ou premiados.

Houve desconforto por parte do público a respeito também do resultado dos prêmios em comentários como o de @fellhp "Prêmio #multishow comprova a decadência da música brasileira" e @GAYEGOS "Constrangedor. #Multishow"

No entanto, a noite teve shows de artistas como Caetano Veloso, em parceria com Emicida no palco; Paula Fernandes e Zezé Di Camargo & Luciano; Marcelo D2 e o Cone Crew Diretoria, o grupo e o cantor utilizaram máscaras do personagem principal do filme V for Vendetta.

O grande marco da noite foi o sucesso que Anitta causou ganhando dois dos principais prêmios com a música Show das Poderosas: o de Música-Chiclete e Melhor Clipe.

Veja abaixo os vencedores e suas categorias:



Melhor Cantor - Luan Santana

Melhor Cantora - Ivete Sangalo

Melhor Grupo - Sorriso Maroto

Melhor Música - Thiaguinho Buquê de Flores

Melhor Show - Paula Fernandes

Experimente - Oba Oba Samba House

Novo Hit - Mahmundi Calor do Amor

Versão do Ano - Bárbara Eugênia Porque Brigamos (versão original:Diana)

Música compartilhada - Metá Metá MetaL MetaL

Artista Revelação - Karol Conka

Melhor Disco - Guilherme Arantes Condição Humana

Melhor Show - Caetano Veloso Abraço e Gang do Eletro Gang Do Eletro

Nova Canção - Silva Amor pra Depois

adblock ativo