Prêmio de Música Contemporânea da BA tem final na Reitoria

Quem vive com a cabeça nas nuvens tóxicas expelidas pela indústria cultural local não percebe, mas Salvador está retomando seu lugar como importante centro de música erudita. O I Prêmio de Música Contemporânea da Bahia, financiado pela SecultBA, através da Fundação de Cultura, é só mais um sinal dessa retomada.

Nesta terça-feira, 20, a iniciativa dos músicos idealizadores do Prêmio, Natan Ourives e Patrick Andrews, realiza sua final no Salão Nobre da Reitoria da Ufba (Canela). Caberá ao Camará - Conjunto de Câmara da Ufba, sob a regência de Paulo Rios, a execução das obras que concorrem às premiações.

Serão distribuídos três prêmios em dinheiro nos valores de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 1,5 mil, além da estreia, gravação e distribuição digital gratuita via internet. O público também pode participar, votando na categoria Voto Popular, cuja premiação será a encomenda de obra a ser estreada pela Orquestra Sinfônica da Bahia.

Caixa de ferramentas

A única coisa que se pediu aos compositores concorrentes era que as obras estabelecessem um diálogo com a axé music, como homenagem aos 30 anos do gênero. "Não esperamos que as composições sejam um axé", diz Natan.

"É mais uma forma de homenagem, um norte para a composição, respeitados esses limites da instrumentação do Camará, que conta com cantora soprano, bandolim, violão, clarineta, flauta, percussão e violoncelo", acrescenta.

Ainda assim, como o tema é uma das mais populares formas da música baiana, os resultados podem ser imprevisíveis. "O compositor erudito tem uma caixa de ferramentas lotada de possibilidades", acredita Natan.

"Pode ser que alguns tenham utilizado de forma mais clara o tema. É a surpresa da música contemporânea. Você pode esperar de tudo", diz.

Cenário movimentado

Aos 31 anos, premiado pelas suas composições no Brasil e fora dele, Natan exalta o bom nível geral dos concorrentes: "Achei que a resposta foi muito boa, algumas peças são bem criativas", afirma.

"Mas a intenção era mesmo abrir o diálogo com o público e a temática da axé music ajuda nisso. O ijexá, o samba reggae dialogam imediatamente com o público, mas a música erudita contemporânea ainda soa estranha aos ouvidos do grande público", reconhece.

Mesmo assim, a movimentação no cenário da música de concerto tem sido muito intensa nos últimos anos.

Na semana passada, dois compositores baianos, Paulo Costa Lima e Alexandre Espinheira, abrilhantaram a abertura da XXI Bienal de Música Brasileira Contemporânea com suas composições.

"Temos uma escola de composição muito forte. Paulo Costa Lima e Alexandre Espinheira foram destacados pela Bienal. O MAB (Música de Agora na Bahia) também tem movimentado muito, com ações em teatros e escolas e chamadas para compositores daqui e do mundo. A Bahia talvez tenha hoje um dos cenários mais movimentados do Brasil", afirma.

"E tem o Neojibá, uma das orquestras jovens que mais se destacam no Brasil e a Osba, que volta e meia faz concertos dedicados aos compositores ligados a orquestra. Espero que esse concurso se torne constante para aproveitar esse terreno fértil", conclui.

