Prêmio Caymmi de Música anuncia vencedores nesta quinta

O Prêmio Caymmi de Música acontece nesta quinta-feira, 30, às 20 horas, no Teatro Castro Alves, para convidados. No evento, serão representados os três mundos do compositor baiano (interior, lírico e urbano) por meio de canções eternizadas em sua voz.

Já estão confirmadas as participações da Orkestra Rumpilezz, Dori Caymmi, do grupo inglês Stomp, que fará um número com o Quabales, Jussara Silveira, Margareth Menezes, Gerônimo e Alexandre Leão.



O artista plástico Gustavo Moreno foi convidado para idealizar um troféu exclusivo para as premiações dos vencedores nas categorias Show, Videoclipe e Música (Canção e Instrumental), produzido em metal dourado.



Ao todo serão entregues 21 troféus em diversas categorias e subcategorias, além de premiados especiais.

