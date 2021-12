Prêmio Caymmi de Música anuncia indicados e data da premiação

Os indicados ao Prêmio Caymmi de Música – 2ª edição foram anunciados, na tarde desta terça-feira, 4, no Teatro Gregório de Matos, em Salvador.

A premiação está dividida em quatro categorias principais, compostas por Canção, Música Instrumental, Show e Videoclipe e suas respectivas subcategorias, contemplando 110 nomes de artistas e produtores.

“No Brasil não temos nenhum prêmio no formato do Caymmi, isso mostra a força da música da Bahia, como ela movimenta a cena cultural, a economia e o turismo. Somos um Estado musical”, disse Elaine Hazin, diretora geral do evento.

É inegável a importância do Prêmio à música baiana, aspecto valorizado por todos os artistas presentes no evento, como o músico Filipe Lorenzo, indicado a seis categorias, entre elas o de melhor show.

“Fui contemplado com o prêmio na categoria Música na edição passada. Agora recebi essas seis indicações, estou bastante feliz. Esse é um mérito de uma equipe, de vários parceiros que fizeram o show junto comigo. O prêmio é de grande importância para a cena cultural baiana e ter participado disso foi muito legal”, afirmou.

A cantora Flávia Wenceslau, indicada na categoria Show - Intérprete Feminino destacou sua afeição pelo prêmio. “Tenho uma relação afetiva com o prêmio e muito me honra. Já venci na categoria CD Regional, com meu primeiro disco. Isso me abriu portas”, disse.

Premiação

Uma das novidades desta segunda edição é o local da premiação, que sai da sala principal do Teatro Castro Alves (TCA) e ocupará a Concha Acústica, o que permitirá uma maior participação do público, que abraçou o Festival Caymmi de Música, reunindo, em média, 15 mil pessoas por dia, nas quatro etapas do evento, que será realizado no dia 11 de agosto.

Os ingressos serão vendidos a preços populares, a partir da próxima semana. Quanto aos prêmios, o melhor show ganhará R$ 10 mil, a melhor música instrumental, o melhor videoclipe e a melhor canção com letra, R$ 5 mil; as subcategorias recebem troféus.

Confira os indicados ao Prêmio Caymmi

1. Melhor Show

- Duo BAVI

- Filipe Lorenzo

- Pirombeira

- Sertanília

- Skanibais

2. Categoria Show: Intérprete Masculino

- Achiles

- Silvio de Carvalho (Tabuleiro Musiquim)

- Kalu (Kalu // Forró da Gota)

- Teago Oliveira (Maglore)

- Filipe Lorenzo

3. Categoria Show: Intérprete Feminino

- Aiace

- Flávia Wenceslau

- Livia Nery

- Luedji Luna

- Renata Bastos

4. Categoria Show: Instrumentista

- Alan Vilas Boas | bateria |“Gazumba”, “Suinga”,“Tabuleiro Musiquim” e “Tutano”

- Aline Falcão | teclado e sanfona |“Danilo Fonseca” e “Pirombeira”

- Flaviano Gallo | bateria |“Santini & Trio”

- Jr Maceió | sax |“Jr Maceió”

- Livia Nery | live eletronics |“Lívia Nery”

5. Categoria Show: Direção Artística

- Alexandre Lins | show “Skanibais”

- Jackson Costa |show “Celo Costa”

- Larissa Luz |show “Larissa Luz”

- Marivaldo dos Santos e Fernanda Mello | show “Quabales”

- Talis Castro e Daniel Farias |show “Filipe Lorenzo”

6. Categoria Show: Direção Musical

- Bira Marques |show “Nara Couto”

- Anderson Cunha |show “Sertanília”

- Grupo Pirombeira |show “Pirombeira”

- Átila Santana, Fabrício Mota e Jorge Dubman |show “IFÁ”

- Paulo Mutti |show “Filipe Lorenzo”

7. Categoria Show: Destaque Técnico

- Caji | Sonorização |show “Thiago Trad”

- Fred Alvin |Iluminação | shows: “Caian”,” Caru”, “Coletivo Aldeia Cênico”, “Danilo Fonseca”, “Filipe Lorenzo”, “Pietro Leal” e “Três Um Só”

- João Pucci | VJ | show “Laia Gaiatta”

- Maurício Pedrosa | Cenografia | show “Aldeia Coletivo Cênico”

- Zuarte Jr – Cenografia |shows “Celo Costa” e “Flávia Wenceslau”

8. Categoria Show: Produção

- Humberto Vale “Curujito” |“Skanibais”

- Diana Pinto, Mariana Damásio, Marina Fonseca e Marry Rodrigues |“Aldeia Coletivo Cênico”

- Multi Planejamento |“Pirombeira”

- Alan Lobo|“Caian”

- Edmilia Barros |“Filipe Lorenzo”

9. Categoria Show: Revelação

- Africania

- Caian

- Duo BAVI

- Lívia Nery

- Luedji Luna

10. Categoria Show: Banda

- Santini & Trio

- Tabuleiro Musiquim

- IFÁ

- Pirombeira

- Skanibais

11. Melhor Música com Letra

- “Branco” | Ubiratan Marques |Orquestra Afrosinfônica

- “Forte, Valente Coração “ | Luã Almeida Pereira, Diego Cardoso Azevedo, Jackson Almeida Pereira e Vinícius Cerqueira Mendes | Baiano Mundo

- “Instante Pra Se Lembrar” | Ian Cardoso | Pirombeira

- “Ode à Ilusão” | Carlos Henrique Araujo Silva | Carlos Henrique Araújo Silva

- "Vulcanidades" | Lívia Nery | Lívia Nery

12. Melhor Música Instrumental

- “Amálgama” | Luã de Almeida Pereira | Luã Almeida

- “Bons Ventos” | Jana Vasconcellos | Jana Vasconcellos

- “Cadê o Bongô?” | Gabriel Arruti | Pirombeira

- “Giro do Sol” | Raoní Maciel | Raoní Maciel

- “Trezena” | Alex Mesquita | Alex Mesquita

13. Categoria Música com Letra: Intérprete Masculino

- Achiles | “Mar de Refrigerante”

- Artur Carneiro | Kromosons Brazil | “Maya”

- Diego Oliveira | Benjamin Existe | “Spark”

- Giovani Cidreira | “Um Capoeira”

- Kalu | “No Afeto”

14. Categoria Música com Letra: Intérprete Feminino

- Flavia Wenceslau | “Por Uma Folha”

- Karol Guaitolini | “Hoje”

- Larissa Luz | “Meu Sexo”

- Lívia Nery | “Vulcanidades”

- Suzana Bello | “Força da Geração”

15. Categoria Música com Letra e Instrumental: Intérprete Instrumental

- Ivan Sacerdote | Clarineta |Guararapes

- Jana Vasconcellos | Violão | Bons Ventos

- Luis Fernando "Louis" Melo | Bateria | Incerto Adeus

- Páris Menescal | Guitarra solo | Incerto Adeus

- Raoní Maciel | Violão | “Cadê João?” e “Giro do Sol”

16. Categoria Música com Letra e Instrumental: Arranjo

- Branco | Ubiratan Marques | Orquestra Afrosinfônica

- Cadê João? | Raoní Maciel | Raoní Maciel

- De Qualquer Maneira | Aiace e Paulo Mutti | Aiace

- Instante Pra se Lembrar | Grupo Pirombeira | Pirombeira

- Maya | André Magalhães |Kromosons Brazil

17. Categoria Música com Letra e Instrumental: Produção Musical

- André Luis Magalhães Costa Pinto | Maya |Kromosons Brazil

- Banda Baiano Mundo | Forte, Valente Coração | Luã Almeida

- Larissa Luz, Pedro Tie, Jr Tostoi e Pedro Itan | Meu Sexo | Larissa Luz

- Marcos Franco | Amor de Pavarotti | Gepetto

- Rafa Dias e Lívia Nery | Vulcanidades | Lívia Nery

18. Melhor Videoclipe

- “Bonecas Pretas” | Larissa Luz

- “Canto Africano” – Raquel Monteiro

- “Kamikase” – Dario Nunes Moreira

- “Modo Hard” – Circo de Marvin

- “Um Corpo no Mundo” | Luedji Luna

19. Categoria Videoclipe: Direção

- Egon Costa | Antes do Fim | Semivelhos

- Glauco Neves e Bruno Souri |Modo Hard | Circo de Marvin

- Glauco Neves e Rodrigo Hohlenwerger | Bonecas Pretas |Larissa Luz

- Joyce Prado |Um corpo no mundo | Luedji Luna

- Luan Andrade | Kamikase |Dario Nunes Moreira

20. Categoria Videoclipe: Fotografia

- Carlos Faria | Ela Diz | Gepetto

- Egon Costa | Antes do Fim | Semivelhos

- Elísio Lopes Jr | Linda e Preta | Nara Couto

- Luan Andrade | Kamikase |Dario Nunes Moreira

- Paulo Mutti | Canto Africano | Raquel Monteiro

21. Categoria Videoclipe: Produção

- Adriano Ribeiro | Modo Hard | Circo de Marvin

- Bori Filmes / Igo Pereira | Prisma | Vivendo do Ócio

- Iago Sarmento (produtor executivo) e Alexandre Pires (produtor) | Kamikase | Dário Nunes Moreira

- Nzinga Produções | Bonecas Pretas | Larissa Luz

- Semivelhos | Antes do Fim | Semivelhos

22. Categoria Videoclipe: Roteiro

- Bruno Souri | Modo Hard | Circo de Marvin

- Egon Costa | Kamikase |Dario Nunes Moreira

- Fabrício Barreto e Fábio Shiva | Abdução de Endubsar |

Mensageiros do vento

- Márcio Gurgel | Grande Gandhy | Dó Ré Mi Lá

- Max Gaggino | O Racismo Mata | Os Agentes

*Sob supervisão do editor-coordenador Marcos Casé

