Prêmio Caymmi de Música acontece nesta quinta no TCA

Na proximidade do centenário de Dorival Caymmi, os produtores Tuca Moraes e Marilda Santanna concordaram que estava na hora da Bahia voltar a ter uma premiação como o Troféu Caymmi, que desde 1985 era o responsável por revelar artistas e fomentar a cadeia produtiva musical baiana. Três anos depois, o Prêmio Caymmi de Música, já reformulado e sob nova diretoria, segue para sua segunda edição.

Pela primeira vez, o prêmio leva os artistas finalistas ao palco do Teatro Castro Alves durante a entrega dos resultados, nesta quinta-feira,17, às 20h, para uma apresentação inédita e coletiva. O Bandão Caymmi, formado por grupos como Pirombeira, Skanibais e IFÁ, entre outros cantores e instrumentistas, apresentam uma homenagem aos 50 anos do Tropicalismo e ao disco Tropicália ou Panis Et Circencis.

Sob a direção musical de Alexandre Lins, seis arranjadores foram convidados para reformular as músicas do disco icônico. São 17 artistas e bandas finalistas na apresentação, com um grande naipe de sopro, de nove instrumentistas, duas baterias e dois baixos. A ideia da homenagem é rearranjar e agregar novas ferramentas e linguagens às canções que ficaram para a história.

"O Bandão Caymmi foi influenciado por aquele espírito de grande colaboração, Gil, Caetano, Gal, Nara Leão, todos reunidos em nome de fazer aquele projeto. A gente vai estar em cena com músicos de diferentes bandas e estilos em nome dessa premiação, em nome dessa homenagem", explica Alexandre, tranquilo com a responsabilidade.

A instrumentista da Pirombeira Aline Falcão, única mulher entre os seis arranjadores, fará um pot-pourri das músicas Baby e Lindonéia, e será acompanhada apenas por vozes femininas. "É muito significativo que nessa edição do Caymmi tenham tantas mulheres participando, cantoras, produtoras, compositoras, é legal que a gente possa mais uma vez reforçar esse lugar com muita presença e música", afirma Aline.

Além do Bandão Caymmi, o evento conta com a participação de Saulo e Alice Caymmi. Para Filipe Lorenzo, um dos finalistas com maior número de indicações, as trocas entre os artistas durante os ensaios tornam essa uma experiência para se levar pela vida: "É um processo muito enriquecedor, inclusive que fomenta a rede de projetos distintos que estão dialogando no palco, estreitando essas relações. Talvez isso seja o mais valioso".

Prêmio reformulado

O prêmio acontece em duas etapas. A primeira é uma etapa de avaliação dos shows, em que é feita uma triagem para os festivais de rua. O resultado é o Festival Caymmi, que ao percorrer a cidade do Passeio Público à Plataforma, se tornou uma oportunidade para o público conhecer os artistas que estão concorrendo.

"O prêmio não pode ser só dos músicos, porque se for só do artista, ele não vai ter a força que a gente precisa que tenha. O projeto tem que ser realmente da cidade", pontua Elaine Hazin, diretora geral do prêmio, ao explicar a importância de agregar outras linguagens e dialogar com o entorno de cada lugar na qual foram.

Com o mote Música em Movimento, a segunda edição da premiação recebeu quase 500 inscrições nas quatro categorias principais, Canção, Música Instrumental, Show e Videoclipe, quase o dobro do número da edição anterior. Os 110 selecionados pela comissão julgadora são artistas da capital e do interior do estado, todos em busca de reconhecimento.

"Acho que a tendência é que gente continue olhando de que forma a gente pode contemplar o estado. Isso mostra uma expansão, uma confiança que gera dos artistas conosco", afirma Elaine.

Os ingressos para Prêmio Caymmi de Música custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Sob supervisão do editor- coordenador Marcos casé*

