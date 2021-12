Prêmio Caymmi de Música abre inscrições para a 15ª edição

Após 5 anos sem ser realizado, o Prêmio Caymmi de Música abriu as inscrições nesta segunda-feira, 11, após ser relançado na semana passada pela Prefeitura de Salvador.

Uma coletiva de imprensa, realizada no restaurante Amado, na avenida Contorno, reuniu representantes do governo e do cenário cultural baiano para falar sobre as novidades que estão presentes na 15ª edição do evento.

O nome do evento foi a primeira mudança do novo formato da premiação, que antes era chamado de Troféu Caymmi.

O produtor Tucá de Morais, criador do prêmio, explicou que a mudança no nome foi por uma simples questão mercadológica e foi alterado após um consenso de todos os envolvidos no projeto. "O importante é que a essência do prêmio se mantém e está sendo ampliado", disse.

Outra novidade da premiação é que irá reconhecer e destacar a produção musical alternativa e a produção de videoclipe. Neste ano, o evento também vai homenagear o centenário do mestre baiano Dorival Caymmi.

No evento, Heloísa Genish, diretora de Sustentabilidade da GVT, empresa patrocinadora do evento ao lado da prefeitura, destacou a importância de resgatar o prêmio. "Estamos há três anos tentando colocar essa jangada no mar e colocar a música da Bahia no lugar que ela merece", disse a gestora, fazendo referência com a música "Suíte do Pescador", de Caymmi.

O prêmio foi criado em 1985 com o intuito de destacar os artistas baianos. Para esta edição, o evento terá direção artística de Andrezão Simões e direção musical de Alexandre Leão. A cerimonia de premiação está marcada para o dia de abril de 2015, data do aniversário de Dorival Caymmi, no Teatro Castro Alves (TCA).

Inscrições

Os artistas e produtores interessados em participar do prêmio terão até o dia 11 de setembro deste ano para fazer a inscrição no site do projeto, www.premiocaymmi.com.br, também lançado nesta segunda. Lá, é possível conhecer as categorias e detalhes da premiação.

A 15ª edição traz um formato mais democrático, com a premiação dividida em seis etapas: inscrições; triagem técnica de documentação e materiais específicos para habilitação da inscrição; avaliação e pré-seleção pela Comissão Julgadora das Músicas, dos Shows e dos Videoclipes participantes da premiação; avaliação in loco da Comissão Julgadora; apresentações de shows e músicas concorrentes nas mostras itinerantes realizadas em locais públicos de Salvador, intituladas de Festival Caymmi de Todas as Músicas; e premiação dos ganhadores na cerimônia de premiação.

