Prefeito de São Desidério divulga programação do São João

O prefeito de São Desidério, Demir Barbosa, visitou o jornal A TARDE na tarde de terça-feira, 11, para divulgar o São João antecipado do município, que acontece entre os dias 14 e 16 de junho.

O chefe do executivo municipal esteve acompanhado dos vereadores Antônio das Neves (Tõe Cebim), Geraldo Raimundo da Silva (Gera da Cachoeira) e José Angélico de Jesus (Zé Vaca Magra) - os três de Santana dos Brejos -, Leandro Ferreira Pereira (Leo de Laurenísio) e Emerson Alves da Silva (Emerson Agente de Saúde), ambos de São Félix do Coribe.

"Esta será a 16ª edição da festa junina em São Desidério que, a cada ano, cresce mais, com a participação estimada de 40 mil pessoas nos três dias de festejos. Manter a tradição do forró, promovendo o que já é considerado o melhor São João do oeste baiano, é o nosso objetivo maior", afirmou o prefeito Demir Barbosa.

Nomes como Adelmário Coelho e Targino Gondim subirão ao palco do circuito do forró Edson José de Souza, montado no distrito de Sítio Grande, a 15 km da sede do município. No período, o lugar se transforma num cenário tipicamente interiorano, com shows musicais e apresentações de inúmeras manifestações culturais.

Com entrada franca, o circuito tem uma estrutura de dois palcos, 30 barracas de bebidas, coquetéis e petiscos, duas barracas exclusivas para comidas típicas e 20 banheiros químicos, além de pontos de apoio estratégicos de segurança, saúde e vigilância sanitária, segundo o prefeito.

"Dentro da programação cultural, destacamos a Corrida de Jegue, as brincadeira de quebra-potes, o casamento caipira e as quadrilhas juninas", completou o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, João Neres de Carvalho Silva. Segundo ele, a Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Passaredo-BA, promove, até o dia 16 de junho, um programa de capacitação com operadoras de Salvador para a venda dos destinos turísticos do município, que vão do ecoturismo ao turismo de aventura.

