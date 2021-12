Prefeito convida Lucas e Orelha para Festival da Primavera

O prefeito de Salvador, ACM Neto, usou as redes sociais para fazer um convite a Lucas e Orelha - que venceram a segunda edição do programa "SuperStar", da Rede Globo, neste domingo, 12.

ACM publicou uma foto dos baianos em sua conta oficial no Instagram, na tarde desta segunda-feira, e "intimou" os meninos para se apresentarem no Festival da Primavera de Salvador, que acontece nos dias 19 e 20 de setembro, no bairro do Rio Vermelho.

O convite foi feito de forma direta e o perfil dos meninos foi maracado na pergunta: "E aí?".

Que tal um show de Lucas e Orelha em Salvador? Convite feito para o Festival da Primavera, que acontece nos dias 19 e 20 de setembro! E aí, @lucaseorelhaofficial? Uma foto publicada por ACM Neto (@acmnetoprefeito) em Jul 13, 2015 às 8:51 PDT

