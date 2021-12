Prédio de Salvador transmite contagem regressiva de "Kisses"

O álbum "Kisses", da cantora Anitta, será lançado à meia-noite desta sexta-feira, 5. Em parceria com o Spotify, será projetado uma contagem regressiva simultaneamente em edifícios localizados em Salvador (Brasil), Santiago (Chile), Bogotá (Colômbia) e Cidade do México, algumas horas antes do lançamento.

Em Salvador, o endereço escolhido para a projeção foi um edifício localizado na rua Marques de Leão, 46, no bairro Praia da Barra. Já na Cidade do México, o edifício localizado na Calle Tomas Alva Edison & Calle Rosales, em Tabacalera, estará repleto de beijos de Anitta. Na capital chilena Santiago, as projeções acontecerão na avenida Vitacura, 3201, em Vitacura, enquanto que em Bogotá, na Colômbia, no edifício na N Cra, 7A.

Os relógios correrão com projeções de marcas de beijos e logos do Spotify. No momento do lançamento na plataforma os relógios irão zerar e revelar uma projeção mapeada com mais beijos, além das palavras "Kisses", "Beijos" e "Besos", que remetem ao álbum trilíngue, além do convite ao público: "Chegou Kisses, o novo álbum da Anitta. Ouça agora no Spotify".

"Kisses" trará músicas em três idiomas: inglês, português e espanhol, além de 11 participações de artistas de cinco países diferentes e uma mistura de ritmos. Este é o primeiro álbum de Anitta desde "Bang", lançado em 2015. Ele traz uma mistura de vários gêneros, como funk, reggaeton, pop, bossa nova e hip hop, além de participações especiais de Becky G, Ludmilla, Snoop Dogg, Papatinho, DJ Luian, Mambo Kingz, Swae Lee, Chris Marshall, Alesso, Prince Royce e Caetano Veloso.

Em Salvador, o endereço escolhido para a projeção foi um edifício localizado na rua Marques de Leão, 46

adblock ativo