Precursor da Bossa Nova, Oscar Castro Neves morre nos EUA

Um dos maiores divulgadores da Bossa Nova, o músico e mastro Oscar Castro Neves, 73 anos, morreu nesta sexta-feira, 27, em Los Angeles, nos EUA.

O compositor, arranjador e violonista tratava há meses de um câncer. Castro Neves foi um dos precursores da Bossa Nova e formou o grupo Irmãos Castro Neves.

Oscar nasceu no Rio de Janeiro e começou a carreira tocando cavaquinho. Já no violão, montou o grupo com os irmãos Mário, pianista. Iko, baixista e Léo, baterista.

O músico é reconhecido como um dos responsáveis por estabelecer a reputação da bossa nova no exterior, ao lado de Tom Jobim e João Gilberto.

Nos EUA, Castro neves tocou com Dizzy Gillespie e outras estrelas do país. Em Los Angeles, trabalhou também como arranjador de trilhas sonoras de filmes como "Mudança de hábito 2", de 1993, e "L.A. Story", de 1991.

