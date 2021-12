Preços para shows de Marisa Monte em SSA são divulgados

O álbum "O que você quer saber de verdade", lançado no final de 2011, é base para a nova turnê de Marisa Monte que passará por Salvador de 10 a 12 de janeiro de 2013, no Teatro Castro Alves. Os valores dos ingressos variam entre R$340 (filas A a P) e 150 (filas Z-7 a z-11).

As entradas serão vendidas a partir do dia 28 de novembro, nas bilheterias do TCA dos SACs dos shoppings Barra e Iguatemi

Batizada de "Verdade uma Ilusão", a turnê traz canções como "O que se quer", composição de Marisa e de Rodrigo Amarante, além das releituras de "Descalço no Parque", música de Jorge Ben Jor, e do tango argentino "Lencinho Querido - El Panuelito", em versão de Haroldo Barbosa.

Com direção de Leonardo Netto e Claudio Torres, curadoria de Luisa Duarte, direção de arte de Batman Zavarese e cenografia de Marcelo Lipiani, os shows baseados no oitavo CD de Marisa contam com projeções de trabalhos de artistas visuais contemporâneos, entre eles Tunga, Luiz Zerbini, Alexandre Brandão, Marcos Chaves, Cao Guimarães e José Damasceno.

Na banda estão três músicos da Nação Zumbi - o guitarrista Lúcio Maia, o baterista Pupillo e o baixista Dengue -, além do velho parceiro Dadi (violões, guitarra e ukulele) e um quarteto de cordas.

