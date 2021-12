Pré-venda para show de Lady Gaga começa dia 13

Os clientes dos cartões Ourocard, do Banco do Brasil, serão os primeiros a terem acesso à pré-venda dos ingressos para os shows de Lady Gaga no Brasil. A compra para as apresentações no Rio de Janeiro, dia 9 de novembro, acontecem de 14 (a partir das 10h) a 16 de agosto (até às 10h) no site www.toptix.com.br. Para São Paulo, show do dia 11 de novembro, os clientes terão od dias 13 e 14 de agosto para comprar pelo site www.ticketsforfun.com.br. Os valores dos ingressos custam entre R$ 90 a R$ 750.



Lady Gaga traz ao Brasil a turnê "Born this Way Ball" terá as participações de The Darkness e Lady Starlight. No Rio de Janeiro, o show será no Parque dos Atletas. Em São Paulo, no Estádio do Morumbi.

