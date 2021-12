Praia do Nana inicia venda de ingressos

Os ingressos para a próxima edição do projeto Praia do Nana, que acontece no dia 27 de janeiro, às 17h, no Salvador Praia Hotel, já podem ser adquiridos.

folião pode adquirir o passaporte para a festa nas lojas da Central do Carnaval e do bloco Banana Coral, na Alameda das Grifes, no Shopping Iguatemi.

O evento comandado pela banda Oito7Nove4 vai receber convidados como Durval Lelys, do Asa de Águia, Léo Santana, do Parangolé, e a banda Aviões do Forró. Os ingressos custam R$ 40 (fem) e R$ 50 (masc).

