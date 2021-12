Praia de Ipitanga recebe festival de pop rock

O Festival Pop Rock do Beach Stop de Ipitanga chega à sua terceira edição no próximo sábado, 6, reunindo três nomes da música local. Bia Táui e Trio Soul Pop, Os Informais e Rocket se apresentam das 15h às 23h, de forma alternada, no Beach Stop de Ipitanga, na Rua Renato Berbert de Castro, na Praia de Ipitanga. Os ingressos custam R$ 20.

A cantora Bia Táui estará acompanhada do grupo Trio Soul Pop, formado por Ricardo Hardmann (bateria), Marcelo Santolis (guitarra) e Ismael Junior (baixo). A banda têm influências do soul, pop e reggae.

Já Os Informais, grupo formado em 2006, é composto por Daniel Calumbi (Voz), Mário Borba (Guitarra), Elton Cardoso (Bateria) e Camilo Bica (Baixo).

O setlist da banda Rocket traz clássicos dos anos 80 e 90, além de sucessos atuais; César Carvalho (violão e voz), Thiago Drum'on (bateria), Luciano Amaral (teclado), Rafael Lázaro (guitarra) e Israel Pereira (baixo) integram o time.

Nesta edição, o Festival Pop Rock do Beach Stop de Ipitanga conta com alguns convidados, entre eles o guitarrista Julio Caldas, do cantor Duda (Diamba), da banda A Feira e do tecladista e gaitista Honi Costa. Também haverá exposição de serviços e de produtos, além de sorteios.

adblock ativo