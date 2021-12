Power trio de artrock, Laia Gaiatta faz dois shows com Nancy e Mou

Há quem entenda “música” apenas como aquilo que toca no rádio. Ou como o som que Anitta usa para a trilha sonora de seus clipes. (Nada contra Anitta, OK?). Felizmente, nem todos pensam assim.

A banda local Laia Gaiatta, que se define como um “trio de blues e artrock experimental”, pensa sua música de forma completamente inusitada.

Formada por Heitor Dantas (guitarra, gaita, kazoo e voz), Uru Pereira (fagote) e Antenor Cardoso (percussão e synth), a Laia faz uma curta temporada (duas datas) agora em janeiro no Teatro Gamboa Nova para mostrar as músicas do seu EP, intitulado Vaia (2016).

“O show Vaia vem se apurando há cinco anos, tempo de existência da banda. Nesse período, nosso repertório permaneceu quase que inalterado, sendo que os arranjos e a forma de tocar foram amadurecendo”, conta Heitor.

“Além das músicas do EP, tocamos parcerias com letristas como Orlando Pinho e Ricardo Sangiovanni e uma versão de uma música de Walter Franco (Feito Gente)”, diz.

Recado do homem-alvo

No palco, a Laia receberá dois convidados, um em cada dia: Mou Brasil (no dia 20) e Nancy Viégas (dia 27). “Nancy e Mou são pessoas que têm nossa inteira admiração. São artistas com trabalhos desafiadores, o tipo de artista que nós da Laia buscamos ser. Nada contra, mas a música de Salvador é feita pra festa. E fazer arte ao invés de entretenimento aqui, como Nancy e Mou fazem há anos, é um ato de extrema subversão”, afirma.

“Tocaremos duas músicas do repertório de Nancy e uma música instrumental composta especialmente para a ocasião por Mou”, acrescenta Heitor.

Elaborado, Vaia é praticamente um espetáculo, com direito a projeções do VJ e designer João Pucci e atuação do performer Rafael Rebouças.

“Eu e João esmiuçamos o repertório pensando em uma série de imagens que dialogassem com cada uma das músicas. O resultado são video-clipes manipulados minuciosamente em real time”, conta.

“Também interage com o som e as imagens o performer Rafael Rebouças que personifica o homem-alvo, uma figura onírica criada para a última sessão de fotos da Laia. Diferente das outras apresentações, nessa temporada o homem-alvo tem um recado muito sério pra dar ao público presente e para isso será claro e direto”, avisa Heitor.

Sempre ativa, a Laia planeja lançar seu primeiro álbum no segundo semestre.

Flenks gente grande

Formada por grandes músicos de larga experiência no cenário nacional, a banda Flenks se apresenta em Salvador hoje, no B-23. Se liga na formação: Fernando Nunes (baixo), Cesinha (bateria, percussão) e Fernando Caneca (guitarra). Ah! Armandinho Macedo participa. 21 horas, R$ 30.

IFÁ, Luedi, Tássia

A incrível IFÁ convidou as cantoras Luedji Luna e Tássia Reis para cantar no show Negra Força Feminina. Sexta-feira, 20h30, na Praça Tereza Batista, R$ 50 ou R$ 30 + 1kg de alimento não perecível.

Domingão do Eddie

A banda pernambucana Eddie bate ponto em Salvador com seu baile neste domingo, 18 horas, no Pátio da Igreja do Santo Antônio. R$ 30.

