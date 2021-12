Porto da Barra sedia festival de música e cerveja artesanal

O Porto da Barra vai sediar, de quinta, 2, a sábado, 4, das 14h às 20h, o primeiro festival `BrewGrass´ de Salvador, formato norte-americano que combina música acústica ao vivo (bluegrass) com cervejas artesanais (brew). As apresentações musicais, que englobam diversos estilos como forró, samba, percussion circle, MPB, folk, blues, country e jazz, acontecerão na calçada do bar Hot Dougie's Rendezvous, que fica localizado em frente à praia, próximo ao Instituto Mauá. A entrada é franca.

Além das cervejas artesanais, também estarão à venda comidas caseiras norte-americanas estilo `picnic foods´ e uma variedade de produtos nacionais e importados, além de bebidas não alcoólicas.

