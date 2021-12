Pop do Kid Abelha abre 2ª noite do Festival de Verão

O pop do trio carioca Kid Abelha abriu a segunda noite do Festival de Verão, nesta quinta-feira, 17. Paula Toller (vocal) , George Israel (sax, violão e vocais) e Bruno Fortunato (guitarra e violão), iniciaram a apresentação com a canção "No seu lugar", dando o tom do show: uma celebração dos 30 anos de carreira do grupo.

Na apresentação do trio, estiveram alguns hits, como "Todo meu ouro", "Em 92", "Garotos", "Dizer não é dizer sim" e "Amanhã é 23". Um dos melhores momentos do show ficou por conta da música "Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda", regravação de Hyldon, que o público cantou em coro, acompanhando a banda.

Logo depois, quem se apresentou no palco principal do evento, batizado de 15 verões, foi o grupo Asa de Águia. A banda baiana seguiu a linha do Kid Abelha e desfilou canções consagradas. Puxado por Durval Lélis, o público cantou "Simbora", "Vale night" e "Quebra aê".

O destaque da noite ficou para o baile de debutantes realizado por Ivete Sangalo. A cantora baiana, única artista a se apresentar em todas as edições do festival, puxou uma valsa com convidados como Gilberto Gil, Cumpadre Washington, Ninha, Alexandre Peixe, Tatau, Jau, Carlinhos Brown, Durval lélys, Netinho, Saulo, Leo Cavalcanti, Ricardo Chaves, Xanddy, Denny e Armandinho Macedo.

Todos os convidados seguiram a tradição do smoking e, assim como Gil, entraram mascarados para manter o mistério. No fim da apresentação, Ivete levou o público às lágrimas ao comentar a saída de Saulo da banda Eva e homenageá-lo com a música "Baianidade Nagô", em voz e violão.

A próxima atração da noite foi Gustavo Lima, o sertanejo convidou Israel Novaes e Naldo para o palco. Sucessos como "atinha assanhada" e "Dogde Ram" não ficaram de fora da apresentação. A banda Aviões do Forró encerrou as apresentações da segunda noite do Festival, com músicas como o tema de Suelen, em Avenida Brasil, Sol e Xanddy empolgaram os fãs. Gustavo Lima, que se apresentou antes do Aviões do Forró retornou ao palco a convide da banda e cantou "Coração", um dos primeiros sucessos de aviões.

