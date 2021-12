Ponto Sonoro volta ao Dona Neuza com shows e oficinas

Ponto de agito alternativo há mais de dez anos, o Espaço Cultural Dona Neuza abriga, a partir deste fim de semana, a segunda edição do projeto Ponto Sonoro, que oferece shows, palestras e oficinas.

Comandado pelo músico e produtor Carlos Fernando Ribeiro Paiva Júnior, mais conhecido como Irmão Carlos, o evento acontecerá uma vez por mês até junho, começando com o próprio Irmão (em projeto solo, sem a banda O Catado), a cantora Marcela Bellas e a banda Callangazoo.

Antes, na sexta-feira, o projeto inicia sua série de oficinas com o próprio Carlos: Como viver de música, vivendo a música. Haverá ainda oficinas de Grafitti (com o grafiteiro Samuca Santos), Percussão (com Wilton Batata), Iniciação Musical (Uirá Nogueira), Técnica de Palco (Marcos Sampaio) e Mixagem InBox (Richard Meyer).

Entre os palestrantes estão o produtor Rogério Big Bross Brito, o músico e designer gráfico Wendell Fernandes, o produtor Lindomar Luís e o produtor da banda Scambo, Fernando Maia. "Nos próximos meses teremos Larissa Luz, Scambo e algumas outras atrações que ainda falta confirmar. Serão três bandas por show: uma convidada, uma inscrita e a minha", descreve Carlos.

Ocupar espaços

Contemplado pelo edital Agitação Cultural (Dinamização em Espaços Culturais da Bahia 2015 - 2/2015), Carlos captou, segundo o próprio, "R$ 104 mil e uma fração, que não lembro agora".

A programação e as inscrições podem ser acompanhadas pelo facebook.com/espacoculturaldonaneuza. "Podem mandar mensagem com dúvidas, que a gente responde todo mundo", convida.

"O cenário artístico a gente tem consolidado, mas não temos mercado. Para isso, precisamos de conhecimento para criar essa fatia de mercado e ocupar esse espaço", conclui.

