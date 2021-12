Ponto de Equilíbrio volta a Salvador para lançar DVD

A banda de reggae Ponto de Equilíbrio vai lançar o DVD "Juntos Somos Fortes" em Salvador na sexta, 15, às 21h, no Alto do Andú. Canções como "Jah Jah me Leve", "Só Quero o Que é Meu" e "Aonde Vai Chegar" poderão ser ouvidos no show, que ainda terá a apresentação do grupo Planta e Raiz.

Liderada por Helio Bentes, a banda ainda conta com André Sampaio na guitarra solo e backing vocals, Lucas Kastrup na bateria, Marcio Sampaio na guitarra rítmica, Pedro "Pedrada" Caetano no baixo, Tiago Caetano nos teclados e backing vocals e Marcelo "Gracia" Campos na percussão.

Os ingressos custam R$ 50 e estão à venda nos balcões Pida, balcões de Ingressos e postos A TARDE.

