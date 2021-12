Ponto de Equilíbrio traz "Bob Marley 70 anos" para Salvador

A celebração da vida substitui a lembrança pela morte. Este é o ponto de partida da turnê "Bob Marley 70 anos", da banda carioca Ponto de Equilíbrio, que desembarca em Salvador neste sábado, 14, às 20h, no Wet'n Wild (avenida Paralela), com a participação dos grupos Planta e Raiz, Mato Seco e Adão Negro.

Na contramão das inúmeras homenagens realizadas todos os anos, que marcam a morte do Rei do Reggae, ocorrida no dia 11 de maio de 1981, o tributo pretende valorizar o legado deixado em vida por Marley e a produção de sua música, cuja mensagem continua atual.

Em 15 anos de história, esta é a primeira vez que a Ponto de Equilíbrio apresenta um repertório diversificado de canções de Bob Marley em seus shows. Do nayambing ao rocksteady, passando pelo tradicional reggae roots eternizado pelo The Wailers, a banda vai apresentar clássicos como "Is This Love", "Get Up Stand Up", "Exodus" e "Redemption Song", mas também canções menos tocadas em tributos oficiais, entre elas "Want More".

"Há uma certa ansiedade do público em nos ver tocando Bob Marley, pois temos uma ideologia parecida. Em nosso segundo álbum, Abre a Janela, gravamos uma versão de 'Soul Rebel', que sempre toca no show, mas nesta turnê estamos mesclando mais as nossas músicas com as dele", revela o vocalista Hélio Bentes.

Presente nos principais festivais de reggae realizados em Salvador, a Ponto de Equilíbrio mantém uma relação íntima com o público baiano, apontado pelo cantor como um dos maiores do País, ao lado de Recife.

"A gente demorou um pouco para chegar em Salvador, onde nossa música tocava há muito tempo, mas o público está em peso em todos os shows, e isso é muito bom. Se eu sair na rua todo mundo me reconhece, tanto a moça do supermercado, do banco ou do hotel, que pede autógrafo para os filhos", ressalta.

Ponto de Equilíbrio levará turnê 'Bob Marley 70 anos' para os EUA (Foto: Divulgação)

Após passar pela capital baiana e outras cidades brasileiras, a turnê segue para os Estados Unidos, onde será apresentada em Orlando, Miami e Los Angeles no mês de abril. Esta também será a estreia da banda em terras norte-­americanas, após realizar três turnês na Europa e participar de um festival em Moçambique.

Marley 70

Bob Marley teria completado 70 anos no último dia 6 de fevereiro. Assim como outros grandes ídolos mundiais, muitos se perguntam como seria o cenário do reggae atual se ele ainda estivesse vivo.

"Quando ele desencarnou, em 1981, deixou um grande legado e já havia levado o reggae para todo o mundo. Infelizmente, não chegou a tocar no Brasil, para que essa música tivesse mais respeito aqui. Acredito que ele estaria novo, pois era uma pessoa que prezava pela saúde, fazendo um repertório atual e abalando as estruturas da Babilônia", acredita Hélio Bentes.

Na opinião do cantor, um dos obstáculos que impedem a ampla divulgação do reggae no Brasil é a dificuldade em entender as músicas em inglês. Por isso, o grupo tenta se aproximar cada vez mais do seu público, com mensagens que tratam da realidade do povo.

Ele, inclusive, já esteve do outro lado na relação fã-artista, e mudou a sua posição de admirador para "apadrinhado" do cantor jamaicano Don Carlos e do grupo The Congos, com os quais já teve a oportunidade de dividir o palco.



Assista ao DVD "Juntos Somos Fortes Ao Vivo"

Thaís Seixas Ponto de Equilíbrio traz "Bob Marley 70 anos" para Salvador

Novos trabalhos

No próximo mês, a banda lançará o clipe da música "Fio da Fé" e promete novidades para o segundo semestre. Entre os planos, está a gravação do novo álbum, ainda sem nome, que contará com participações mais que especiais.

"A gente gostaria de fazer parcerias com muitos ícones do reggae. Estamos buscando participações de nomes atuais, talvez até um dos filhos do Marley: Damian, Julian, Stephen ou Kymani, quem sabe", adianta.

Com a vontade de ainda gravar muitos DVDs, Hélio destaca a dificuldade de ser um grupo independente. "Às vezes demora um pouco, mas a gente tem de fazer um trabalho de alto nível. Só precisamos achar parcerias, porque a gente tem saúde e ainda muito tempo para tocar".

Ouça a nova música "Fio da Fé"

adblock ativo