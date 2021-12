Ponto de Equilíbrio lança single com voz de Gonzaguinha

Diante do momento atual no País, a banda de reggae Ponto de Equilíbrio lança uma mensagem de paz em tempos de ódio e desigualdade. O single "Já Basta" trata sobre a importância das pessoas se unirem a favor do amor e da igualdade.

Com mensagens de paz, o grupo acredita que a solução desses problemas está na educação, considerado o bem mais valioso que uma nação pode ter, mais do que ouro e prata.

A música ‘Pequena memória de um tempo sem memória’, de Gonzaguinha, foi usada como referência para a construção do single.

“O resultado é um trabalho conceitual que vem como crítica social em busca de politicar ideias e evoluir nossa nação. Que possamos levar igualdade e respeito, com amor, sabedoria e paciência“, conta o baixista, Pedro Pedrada, por meio de nota divulgada pela assessoria.

O single será lançado com um clipe no dia 14 de outubro, quando se completam sete meses sem resposta sobre o assassinato da vereadora e socióloga Marielle Franco.

Show

A banda se apresenta em Salvador no dia 17 de novembro na República do Reggae, que será realizado no Wet'n Wild, localizado na Av. Paralela, em Salvador.

